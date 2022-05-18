Москва, 18 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В среду, 18 мая, в рамках 26-го Российского интернет форума (РИФ) состоялся круглый стол на тему «Поддержка ИТ-отрасли». Ведущие эксперты обсудили пакеты мер, принятые государством с 2020 года, предложили направления и приоритеты для их дальнейшего развития, а также рассказали о возможностях, которые открылись для российской высокотехнологичной индустрии несмотря на непростое время.
Представители отрасли отметили, что государственная регуляторика в сфере ИТ активно меняется: из запретительной парадигмы она переходит в стимулирующую. С 2020 года принято уже 2 пакета мер, направленных на поддержку и повышение конкурентоспособности индустрии, мотивирование компаний и специалистов работать и развиваться в России. Третий пакет уже в разработке. Кроме того, государство не просто находится в постоянном диалоге с отраслью, слышит и анализирует ее потребности, но и научилось оперативно реагировать на возникающие проблемы и трудности.
Так, 2 марта, спустя всего несколько дней после беспрецедентного увеличения санкционного давления на Россию в связи с началом специальной военной операции на Украине, был подписан указ президента, который утвердил новые меры поддержки для ИТ-сектора. Среди них льготные кредиты на обеспечение деятельности и реализацию новых проектов по ставке, не превышающей 3%, нулевая ставка по налогу на прибыль, освобождение от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет, гранты, льготная ипотека, отсрочка от службы в армии.
«В 20-м году был такой активный период (и он сейчас продолжается), когда отрасль сплотилась с министерством, с правительством, и первое лицо — Владимир Путин — поддержал те предложения, которые вывели нас из ковидного кризиса. И совсем недавно Максим Паршин, заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, озвучил, что первый пакет, то есть налоговый маневр, принес более 80 млрд руб. в бюджет. И я считаю, что это действительно состоявшийся абсолютно такой пакет, который был действительно нужный. Он и сейчас продолжает действовать. Второй пакет он идет, а третий действительно мы сейчас обсуждаем. И если вы готовы дать предложения, в рамках оперштаба они рассматриваются. И я что хотел бы здесь отметить: что сама по себе вот эта атмосфера, которая сложилась (вы помните совещание у президента, потом в Иннополисе, и регулярные встречи всех участников рынка), она позволила выявить и единогласно принять те действенные меры, которые мы сейчас имеем, которые показывают и доказывают свою эффективность. Поэтому я здесь хотел выразить огромную благодарность за то, что мы все вместе, нас слышат, слушают и принимают действительно нужные меры для ускоренного развития всей российской ИТ-отрасли», — отметил Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».
«Сегодня мы очень оперативно научились менять законодательство, отталкиваясь от существующих актуальных проблем, реагируя на новые вызовы. Это касается, конечно же, в первую очередь, цифровой отрасли. Я еще раз подчеркну, что тех мер, которые получила сегодня наша с вами отрасль — не получила никакая другая, что вызывает, правильно сказать, определенное чувство зависти со стороны коллег, представляющих другие сферы и отрасли промышленности», — рассказал председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
По мнению экспертов, важно и то, что принимаемые меры не остаются на бумаге: ИТ-компании, которые решают ими воспользоваться, получают помощь и обратную связь от профильного министерства.
«Хотела обратить внимание на то, что Минцифрой была создана межведомственная рабочая группа по разъяснению налогового законодательства, разъяснению вообще терминов в ИТ. Это было тоже направлено на то, чтобы ИТ-отрасль четче понимала, в общем, все пределы: кто может претендовать на льготы, кто не может претендовать. Я считаю, что это тоже очень хорошая инициатива», — сказала Ирина Абдеева, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.
Показательным примером того, что государство слышит запросы ИТ-сферы, стало и то, что в новые, мартовские меры поддержки вошли инициативы не только для компаний, но и для самих специалистов: например, предоставление им льготной ипотеки и отсрочки от армии. Эксперты подчеркнули, что очень важно давать социальные меры поддержки именно людям, особенно в такое непростое время.
«Мне кажется, что фокусом должны быть не только и не столько компании, сколько люди. Надо людей поддерживать, чтобы научно-технические специальности, научно-технические профессии в нашей стране снова также высоко ценились, как и инженеры в советское время. Мы должны на этот же уровень выходить, и для этого нужно поддерживать не только экономику компаний и раздавать льготы налоговые. Надо людей поддерживать, чтобы они семьи создавали, чтобы они оставались. Вот на это сейчас нужно развернуть фокус поддержки», — прокомментировал ситуацию Борис Глазков, вице-президент ПАО «Ростелеком».
Помимо законодательных льгот и привилегий, в качестве действенной меры поддержки эксперты выделили прямое финансирование. Так, в 2022 году Минцифры планирует в несколько раз увеличить объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Финансирование планируют выделить на сумму 20 млрд руб. по двум основным линиям: первая — на замещение корпоративных решений через крупных якорных заказчиков, которые могут у себя внедрять инновационные российские решения и на те пользовательские продукты, которые не связаны с корпоративным сегментом.
В начале апреля было принято постановление о выделении 14 млрд рублей на поддержку компаний IT-отрасли в условиях санкций. Средства будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково») и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Кроме того, в апреле Правительство РФ изменило правила предоставления субсидий российским фондам, которые выдают гранты ИТ-компаниям на разработки в сфере информационных технологий. Теперь такие компании могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов, показатель которых ранее не превышал 50%.
ИТ-компании активно пользуются возможностями грантовой поддержки. Своим опытом поделился Владимир Волошин, глава департамента поддержки реализации национальных проектов и государственных программ Офиса цифровой трансформации «Почты России»: «Конечно, из 300 тысяч сотрудников не все у нас ИТ-сотрудники, но ИТ-составляющая большая, мы активно участвуем в целом ряде проектов. В 2020-м мы смогли воспользоваться несколькими мерами поддержки. Наверное, мы были пионерами с точки зрения постановления правительства РФ от 5 декабря 2019 г. 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий». Мы привлекли 7 млрд рублей для семи проектов. Воспользовались и грантами, нам помог РФРИТ и Сколково».
По мнению экспертов, дальнейшим важным шагом в сфере поддержки ИТ могло бы стать включение в список тех, кто может претендовать на льготы, представителей всего цифрового контура (например, маркетплейсы, дизайн, data science), адаптация регламентов конкурсных процедур к изменившимся условиям, особое внимание к российским компаниям в сфере ИТ-безопасности.
«Нужно помогать государству: первое — не сбавлять темп. Второе — доказывать все-таки, что мы цифровой контур должны поддерживаться, потому что 2/3 экономики так или иначе с нами связано», — отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.
Важным направлением работы отрасли и государства, по мнению участников дискуссии, должно стать и ускорение импортозамещения.
«Те вызовы, которые стоят сегодня перед обществом, перед страной, перед государством и перед отраслью — они безусловно дают шанс на достаточно полную перезагрузку нашей системы, потому что это тот случай, когда «не было бы счастья, да несчастье помогло», — подчеркнул Александр Хинштейн.
Он отметил, что с уходом западных компаний и, в частности, ИТ-гигантов у России появляются возможности для развития конкурентных технологий и активного импортозамещения.
«Наш фокус основной в этом году — особенно внимательно смотреть и поддерживать проекты, которые претендуют на будущих отраслевых лидеров, это технологии, конкретный класс ПО, конкретная отрасль. Ушел SAP, ушел Oracle, ушел Microsoft. Появляются сейчас компании, которые говорят: «Мы хотим стать лидером, у нас амбиции, мы хотим не менее 30% доли рынка занять». Вот это наверно и есть сейчас основной потенциал отрасли», — поддержал собеседника вице-президент фонда «Сколково» Константин Паршин.
«Я, наверное, соглашусь с коллегами о том, что мер поддержек достаточно много, мне кажется многие даже завидуют ИТ-отрасли. И сейчас в дальнейшем меры и такие организационные мероприятия должны быть направлены на то, чтобы максимально использовать возможности как локальных рынков, так и каких-то международных рынков. Если говорить о конкретных механизмах, мы в различных составах, как с представителями консолидированного спроса, так и с представителями консолидированного предложения, с РУССОФТом, например, обсуждаем возможность создания условных суперинтеграторов — компаний, которые могли бы помогать реализовывать комплексные проекты по импортозамещению, объединяя в себе инвестиционные проекты и механизмы управления программ для того, чтобы процессы трансформации импортозамещения крупных компаний были выровнены с тем, что нужно отрасли. выровнены с теми целями, которые есть с точки зрения продуктов на международном уровне», — отметил, завершая дискуссию, руководитель направления консалтинга компании «Рексофт» Виталий Баланда.