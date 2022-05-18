Бишкек, , 23:30 — REGNUM Министерство образования и науки Киргизии с 1 октября 2022 года начнёт внедрять в пилотных образовательных организациях специальную программу «Ата-энелер мектеби» («Родительская школа»). Об этом сообщает пресс-служба образовательного ведомства.

В школу © ИА REGNUM

Отмечается, что в концепции «О духовно-нравственном развитии личности и физическом воспитании» говорится о том, что семья является основой духовно-нравственного развития личности, а потому важно повышать педагогическую культуру родителей.

Читайте также: Минобразования Киргизии определило размер штрафа за неуважение к учителю

«Для улучшения качества обучения и воспитания работы только школы и учителей явно недостаточно», — констатируют в Минобразования республики.

«Родительскую школу» планируют вводить поэтапно — в каждом районе и городе Киргизии выберут не менее пяти детских садов и десяти школ, где апробируют спецпрограмму. Обучение будет проводиться не реже одного раза в месяц.

Читайте также: Власти Киргизии озаботились зависимостью детей от смартфонов и интернета