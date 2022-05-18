Мессина, Италия, 18 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Остров Сицилия — это «лучшая логистическая платформа, которая может появиться в Европе», заявил 18 мая заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Алессандро Морелли.

Вид на вулкан Этна. Сицилия

Он отметил, что правительство убеждено в необходимости построить первый («исторический») мост с континента на Сицилию.

По основному проекту, мост между Калабрией и Сицилией протяженностью 3,5 километра будут строить шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей.