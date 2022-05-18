Барселона, Испания, 18 мая, 2022, 23:23 — ИА Регнум. 32-летний центрфорвард каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о завершении карьеры в национальной сборной Габона. Об этом 18 мая сообщило издание Sport. es.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

В составе сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 51-м матче во всех турнирах, в котором отметился 23-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек.

В текущем сезоне в составе «сине-гранатовых» Обамеянг сыграл в шестнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых забил одиннадцать мячей и отдал один ассист.

За «Барселону» нападающий выступает с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение габонского нападающего с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.