Ясиноватая, ДНР, 18 мая, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрела украинскими боевиками города Ясиноватая (ДНР), сообщает 18 мая Штаб территориальной обороны ДНР.

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Уточняется, что люди погибли в районе улицы Коммунальной.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ вечером 18 мая продолжили обстрелы Ясиноватой из БМ-21 «Град».

Кроме того, в 22:15 мск украинские боевики обстреляли посёлок Пантелеймоновка, выпустив со стороны населённого пункта Новгородское пять снарядов калибра 122 мм.