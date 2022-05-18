Анкара, 18 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Планируется встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена, заявил 18 мая журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

По его словам, встреча будет проведена для обсуждения ряда вопросов, возникших в отношениях двух стран.

«Планируется встреча на уровне лидеров двух стран и обсуждение вопросов, возникших в двусторонних отношениях», — цитирует слова Чавушоглу RT.

При этом глава турецкого МИД заявил, что переговоры на тему поставок Турции истребителей F-16 «двигаются позитивно».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Турция заблокировала обсуждение заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.