Рим, 18 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. В Италии может начаться новый правительственный кризис, предполагают политологи и журналисты.

Goverino.it Джузеппе Конте

«Спусковым крючком» может выступить избрание на пост главы комиссии сената по внешней политики не представителя популистского «Движения 5 звезд» (сенатор от этой партии занимал данный пост ранее), а представителя правой коалиции — партии Сильвио Берлускони.

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Глава популистов экс-премьер Джузеппе Конте выступил с рядом резких заявлений, указав, что нарушены договоренности правящей коалиции и де-факто появилась новая коалиция, уже без участия популистов (занимают около трети мест в парламенте).

В настоящее время в состав коалиции (сформирована в феврале 2021 года) входят две правые партии, а также леволибералы и популисты, возглавляет правительство Марио Драги. Столь широкий разброс политических сил регулярно вызывает трения среди «коллег» по коалиции.

Предполагается, что выход популистов из состава коалиции приведет к ее распаду, новые выборы вместо весны 2023 года могут состояться уже осенью 2022 года.