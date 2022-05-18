Мадрид, , 23:15 — REGNUM Как сообщает испанское издание As, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не против продлить контракт с 34-летним бразильским фланговым защитником Марсело, который ближайшим летом может покинуть «сливочных» на правах свободного агента.

Марсело (сс) copa2014.gov.br

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Марсело принял участие лишь в одиннадцати матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле бразильский защитник провел 501 минуту.

Марсело выступает за «Реал» с 1 января 2007 года после перехода из бразильского клуба «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.