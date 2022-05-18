Рим, 18 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. 50% жителей Италии выступают против новых поставок оружия в Киев, 24% — за, остальные не определились или предпочли не высказываться, таковы опубликованные 18 мая итоги опрос EMG.

Staff Sgt. Daniel Owen База «Инджирлик»

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.