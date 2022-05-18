Москва, 18 мая, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс» 28-летний экс-защитник сборной России и игрок московского «Спартака» Илья Кутепов летом бесплатно покинет клуб на правах свободного агента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

По информации источника, руководство «красно-белых» не намерено продлевать контракт с футболистом. В подписании Кутепова заинтересован «Краснодар».

В текущем сезоне Илья Кутепов принял участие лишь в четырех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле защитник провел 231 минуту.

За «Спартак» Кутепов выступает с 1 июля 2012 года после перехода из «Академии Тольятти». На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.