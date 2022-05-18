Москва, 18 мая, 2022, 23:02 — ИА Регнум. 27-летний турецкий атакующий полузащитник Мерт Хакан Яндаш, являющийся лучшим ассистентом футбольного клуба «Фенербахче» в текущем сезоне, может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом 18 мая сообщил журналист Ягыз Сабунчуоглу.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне Мерт Хакан Яндаш принял участие в 23-х турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился семью результативными передачами. Также полузащитник получил восемь желтых карточек.

Мерт Хакан Яндаш выступает за «Фенербахче» с 11 августа 2020 года после перехода из «Сивасспора» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,3 миллиона евро.