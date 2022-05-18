Турин, Италия, , 22:58 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Тоттенхэм» не связывался с 28-летним аргентинским атакующим полузащитником туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой на предмет перехода футболиста в ближайшее летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

«На сегодняшний день «Тоттенхэм» не начинал переговоров о подписании контракта с Пауло Дибалой. Никаких переговоров не ведется. Ситуация с будущим Дибалы все еще открыта, поскольку он доступен на правах свободного агента», — заявил журналист.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Пауло Дибала принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За «Ювентус» Дибала выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.