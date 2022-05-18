Элиста, , 22:58 — REGNUM Более двух тысяч человек пришли проститься с Героем Калмыкии, автором гимна степной республики Аркадием Манджиевым. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в министерстве культуры региона.

Свечи на панихиде Дарья Драй © ИА REGNUM

В честь композитора будет установлен памятник у здания Калмыцкой государственной филармонии. Учреждение культуры будет носить его имя.

ИА REGNUM сообщало, что 18 мая в Калмыкии был объявлен днём траура. О кончине автора гимна республики стало известно 16 мая. Аркадий Манджиев ушёл из жизни после продолжительной болезни.

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