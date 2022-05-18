Элиста, 18 мая, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Более двух тысяч человек пришли проститься с Героем Калмыкии, автором гимна степной республики Аркадием Манджиевым. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в министерстве культуры региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи на панихиде

В честь композитора будет установлен памятник у здания Калмыцкой государственной филармонии. Учреждение культуры будет носить его имя.

ИА REGNUM сообщало, что 18 мая в Калмыкии был объявлен днём траура. О кончине автора гимна республики стало известно 16 мая. Аркадий Манджиев ушёл из жизни после продолжительной болезни.