Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Стало известно, от чего мог скончаться американский рэп-исполнитель Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер). Об этом пишет издание The Flow 18 мая.

Lil Keed Кадр из интервью для Montreality

В прошлом музыкант активно употреблял различные наркотические вещества, вследствие чего в последние месяцы жизни стал испытывать проблемы с желудком, печенью и почками. Отмечается, что официальная причина гибели рэпера будет названа в ближайшие дни.

Напомним, что Lil Keed скончался 13 мая 2022 года. На момент смерти артисту было 24 года.

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