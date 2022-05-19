Вашингтон, 19 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Стало известно, от чего мог скончаться американский рэп-исполнитель Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер). Об этом пишет издание The Flow 18 мая.

Кадр из интервью для Montreality Lil Keed

В прошлом музыкант активно употреблял различные наркотические вещества, вследствие чего в последние месяцы жизни стал испытывать проблемы с желудком, печенью и почками. Отмечается, что официальная причина гибели рэпера будет названа в ближайшие дни.

Напомним, что Lil Keed скончался 13 мая 2022 года. На момент смерти артисту было 24 года.