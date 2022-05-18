Сыктывкар, , 22:53 — REGNUM Власти Коми увеличили размер единовременной выплаты на газификацию жилья с 30 до 75 тысяч. Об этом в ходе видеообращения сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Газификация домовладения Фото пресс-службы правительства Калужской области.

« Чтобы помочь как можно большему количеству жителей, я поручил увеличить сумму единовременной матпомощи на газификацию жилья. Теперь размер выплаты составляет 75 тысяч. Ранее размеры государственной помощи на газификацию жилья для этих категорий граждан составляли, соответственно, 30 тыс. рублей и 50 тыс. рублей», — отметил он.

Средства на выплаты — 36 млн рублей — будут направлены из резервного фонда республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине покрыть газификацией все районы намерены к 2030 году.