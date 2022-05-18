Вашингтон, 18 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Судебный процесс по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд привлекает больше внимания в социальных сетях, чем любая другая тема. Об этом 18 мая пишет New York Post, ссылаясь на данные мониторинговой платформы NewsWhip.

GabboT Джонни Депп и Эмбер Хёрд

По данным СМИ, за последний месяц каждая публикация о разбирательстве между актёрами собрала в соцсетях в среднем по 508 взаимодействий (лайков, комментариев и репостов). Это почти в пять раз больше, чем у статей об абортах (141 взаимодействие), и почти в десять раз больше, чем у статей о COVID-19 (44 взаимодействия). Как отмечает издание, люди по всей стране заявляют, что обеспокоены ростом стоимости товаров и услуг, но статьи об инфляции собирают в среднем лишь по 70 взаимодействий.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле началось судебное разбирательство по делу о клевете между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. Причиной иска на $50 млн стала статья Хёрд, в которой она позиционируете себя как жертву домашнего насилия. Актриса не называла имени своего обидчика, однако указанный временной промежуток совпадает с периодом её отношений с Деппом.