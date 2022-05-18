Москва, 18 мая, 2022, 22:46 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуф Языджи, выступающий в текущем сезоне за московский ЦСКА на правах аренды, хочет остаться в российском клубе на следующий сезон.

ФК ЦСКА

«Я уже неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться в ЦСКА. Но сказать ничего не могу, ибо не знаю», — цитирует агента Языджи Адама Чебеджи издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юсуф Языджи принял участие в десяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых три — с пенальти. Также полузащитник получил две желтые картчоки.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-синих» имеет право активировать опцию выкупа Языджи у «Лилля» за 11 миллионов евро.