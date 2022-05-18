Мариуполь, ДНР, 18 мая, 2022, 22:45 — ИА Регнум. О выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали» сообщил 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Александр Ходаковский «Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело… вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке».

Он отметил, что «Азовсталь» покидают, сдаваясь в плен, боеспособные люди, которые ещё вчера стреляли и убивали. «Готов нашим мужикам в ноги поклониться: их реально больше нас и было, и остается», — добавил Ходаковский.

Читайте также: Ходаковский: пленные из «Азовстали» уничтожают свои смартфоны