Премьер Италии ждёт Финляндию и Швецию в НАТО «в кратчайшие сроки»
Рим, 18 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Италия поддерживает стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, заявил 18 мая премьер-министр Марио Драги.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия НАТО
Две страны являются членами ЕС, тесно сотрудничают с НАТО, разделяют с альянсом его «основополагающие ценности», отметил он.
Решение о присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО укрепит безопасность на континенте и должно быть принято в кратчайшие сроки, добавил Драги.