Рим, 18 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Италия поддерживает стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, заявил 18 мая премьер-министр Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Две страны являются членами ЕС, тесно сотрудничают с НАТО, разделяют с альянсом его «основополагающие ценности», отметил он.

Решение о присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО укрепит безопасность на континенте и должно быть принято в кратчайшие сроки, добавил Драги.