Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Агент 24-летнего бразильского центрального полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро заявил, что футболист останется в российском клубе на следующий сезон.

Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола Дарья Драй © ИА REGNUM

«Рано говорить, мы все еще ждем и смотрим на то, как будет развиваться ситуация. Какие-то более точные комментарии будут позже», — цитирует Рибейро издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вендел принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Вендел перешел в «Зенит» 6 октября 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.