Женева, Швейцария, 18 мая, 2022, 22:41 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 606 079 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 1542 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 18 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, то за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 520 372 492 носителя вируса, подтверждено 6 270 232 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 346 558 выявленных инфицированных и 900 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.