Манчестер, Великобритания, 18 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22, поборется с «Миланом» за 22-летнего центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов Свена Ботмана. Об этом 18 мая сообщило издание Football Insider.

Losc.fr «Лилль»

Ранее сообщалось, что в подписании нидерландского футболиста также заинтересован «Ньюкасл».

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Свен Ботман принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Лилль» Ботман выступает с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.