Рим, 18 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Высылка 24 итальянских дипломатов из Москвы — «враждебное действие», заявил 18 мая премьер-министр Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

При этом он подчеркнул, что вести дело к полному разрыву дипломатических отношений нельзя, потому что достичь мира можно только с помощью дипломатии.

Как сообщалось ранее, решение о высылке итальянских дипломатов из Москвы было симметричным ответом аналогичному решению Рима.