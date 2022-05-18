Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Американская киностудия Marvel получила от компаний Genius Brands и POW! Entertainment право на использование образа писателя Стэна Ли. Об этом пишет портал Cybersport.ru 18 мая.

Стэн Ли (сс) Kyle Nishioka

Теперь Marvel разрешено использовать имя, внешность, голос и подпись Ли в фильмах, сериалах, телевизионных проектах, мерчендайзе, тематических парках и прочей продукции. Срок действия соглашения рассчитан на 20 лет.

Напомним, что Стэн Ли скончался 12 ноября 2018 года. При жизни писатель периодически появлялся в известных кинокомиксах, а также являлся председателем совета директоров издательства Marvel Comics.

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