Вашингтон, 18 мая, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Соединенные Штаты считают вероятным проведение Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний во время визита американского президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею, заявил 18 мая на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, об этом говорят «разведданные».

«Наши разведданные говорят о реальной вероятности проведения ракетных или ядерных испытаний, или даже оба варианта одновременно, причем-либо в день начала визита президента Байдена в регион, либо на второй день визита», — сказал Салливан.

«Мы готовимся ко всем возможным вариантам развития событий», — заявил Салливан.

Напомним, по информации Белого дома, Байден отправится в Японию и Южную Корею 19 мая. Кроме того, в ходе посещения Токио состоится встреча президента США с лидерами Японии, Австралии и Индии.