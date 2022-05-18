Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграет со столичным ЦСКА в финале чемпионата России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 18 мая.

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Подопечные Томаша Хлавати сыграют с ЦСКА в Ростове-на-Дону 23 мая. Ответная финальная встреча пройдёт в Москве 29 мая.

Ранее «Ростов-Дон» победил «Ладу» (Тольятти) в двух полуфинальных матчах турнира. ЦСКА дважды выиграли у звенигородской «Звезды».