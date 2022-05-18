18 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о задействовании взвода боевых машин поддержки танков «Терминатор» в рамках военной спецоперации России на Украине.

Светлана Рыбина, , 23:57 — REGNUM Информация, согласно которой в специальной операции России на Украине был задействован взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

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"А кто-то думал, что российские военные будут обходиться луком и стрелами?» — удивляется Олег Б.

Многие пользователи были рады увидеть, что в ходе спецоперации России на Украине наконец-то были применены перспективные образцы вооружения.

«Ну молодцы! Сейчас обкатают эти новинки в реальных условиях, боевую практику пройдут экипажи», — пишет Виталий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет лучше рекламы для боевой мощи российской техники, чем её применение на практике.

«Давно пора уже было на фронт самые перспективные образцы вооружения выводить. Это ведь не только способ испытать технику в актуальных боевых условиях, но и в будущем хорошенько так набить цены экспортным образцам, сопроводив их самой лучшей рекламной компанией», — указывает Виталий И.

БМПТ «Терминатор» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей задалась вопросом касательно того, почему «Терминаторы» были применены в ходе спецоперации России только сейчас.

«А почему только сейчас эти «Терминаторы» в Донбасс поехали? Раньше-то почему их не использовали в спецоперации?» — задаётся вопросом Ринат А.

Ряд пользователей указывает на то, что Министерство обороны России тщательно подходит к прорабатыванию стратегии ведения боевых действий на Украине, что требует времени для подготовки к использованию таких новинок, как БМПТ «Терминатор».

"Судя по всему, готовили их долго. Одно дело по выставкам кататься — другие дело обучить состав управлению этой техникой, проверить на надёжность саму эту технику. Тут нужно было время, очевидно. Но как мы видим, могучая сила российской армии едет утилизировать неонациков!» — написал Павел О.

«Круто, что наши военные решили использовать в спецоперации эти машины. Таким образом, так сказать, проведут боевой тест-драйв, уже в реальных боевых условиях», — отметила Лейла С.

«Да, новую военную технику надо обкатывать, смотреть на достоинства и выявлять недостатки. И я уверен, что даже у этих «Терминаторов» найдутся огрехи. Идеального ничего не бывает, но необходимо стремиться. Именно этим наши войска, как я вижу, и занимаются. Хорошая техника нужна России для защиты от врагов, чтобы страх имели», — поделился своим мнением Сергей С.

БМПТ «Терминатор» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что в России, в отличие от Америки, не привыкли бросать перспективные проекты вооружений, в которые были вбуханы кучи денег.

«Этим и отличается наши поставки в армию от американских. У нас принимают на вооружение 100% готовое вооружение, в отличие от США, где Пентагон даёт деньги на разработку и ставит на вооружение неготовое сырое оружие. F-35 — самый показательный пример коррупции и убогости американской военной машины. Недаром бывшие военные, отвечающие за закупки, потом получают тёплые места в оружейных компаниях», — подметил Равшан Ш.

Напомним, 18 мая РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на свой информированный источник, согласно которому в специальной операции России на Украине был задействован взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Отмечается, что боевое применение этих машин позволит окончательно сформировать тактику их использования и определить их место в бронетанковых группах.