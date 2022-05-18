Рим, 18 мая 2022, 22:30 — REGNUM Решение об открытии рублевого счета в «Газпромбанке» принимала не компания Eni, а правительство Италии, заявил 18 мая депутат национального парламента Стефано Фассина.
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Политические решения такого уровня коммерческими компаниями не принимаются, подчеркнул он.
Сами же антироссийские санкции не только являются бессмысленными, но и, судя по всему, укрепляют финансовую систему России, добавил Фассина.