Милан, Италия, , 22:29 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство миланского «Интера» планирует продлить контракт с главным тренером основной команды Симоне Индзаги.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

По информации источника, руководство «нерадзурри» рассчитывает предложить итальянскому специалисту новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Зарплата Индзаги в случае подписания контракта повысится с 4,2 до 5,3 миллиона евро.

После 37-ми сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Интер», одержав 24 победы, потерпев 4 поражения и набрав 81 очко, занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.