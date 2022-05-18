Милан, Италия, 18 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Санкции ЕС против России являются бессмысленными и должны быть отменены, заявил 18 мая европарламентарий от итальянской «Лиги» Антонио Ринальди.

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Санкции наносят серьезный ущерб итальянской экономике, при этом никаких компенсаций не предусмотрено, отметил депутат.

Кроме того, очевидно, что санкции никак не влияют на те действия России, которые они призваны остановить, добавил Ринальди.