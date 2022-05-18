Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер раскрыли некоторые подробности четвёртого сезона шоу. Об этом 18 мая пишет The Wrap.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

По словам Мэтта и Росса Даффер, серии в новом сезоне будут значительно длиннее, чем в предыдущих — вместо обычной продолжительности от 45 минут до часа эпизоды в четвёртом сезоне будут длиться более часа каждый. «Во многом это было связано с тем, что у нас были персонажи, разбросанные по трём локациям, и у нас было гораздо больше сюжета», — объяснили шоураннеры, добавив, что длительность седьмой и девятой серий сопоставима с фильмами. По их словам хронометраж заключительного эпизода шоу составляет более двух часов.

Братья Даффер также сообщили, что пятый сезон станет последним в шоу. «Мы знали, что пятый сезон станет для нас последним, поэтому в этом сезоне мы должны были многое рассказать», — говорят они.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» разделён на две части. Первая половина выйдет 27 мая 2022 года, а вторая — 1 июля.

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