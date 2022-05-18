Лос-Анджелес, США, 18 мая 2022, 22:24 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер раскрыли некоторые подробности четвёртого сезона шоу. Об этом 18 мая пишет The Wrap.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Kino-teatr.ru

По словам Мэтта и Росса Даффер, серии в новом сезоне будут значительно длиннее, чем в предыдущих — вместо обычной продолжительности от 45 минут до часа эпизоды в четвёртом сезоне будут длиться более часа каждый. «Во многом это было связано с тем, что у нас были персонажи, разбросанные по трём локациям, и у нас было гораздо больше сюжета», — объяснили шоураннеры, добавив, что длительность седьмой и девятой серий сопоставима с фильмами. По их словам хронометраж заключительного эпизода шоу составляет более двух часов.

Братья Даффер также сообщили, что пятый сезон станет последним в шоу. «Мы знали, что пятый сезон станет для нас последним, поэтому в этом сезоне мы должны были многое рассказать», — говорят они.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» разделён на две части. Первая половина выйдет 27 мая 2022 года, а вторая — 1 июля.

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