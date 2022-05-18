Барселона, Испания, , 22:22 — REGNUM Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» готова предложить Сержиньо Деста и Клемана Лангле за 23-ленего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.

Жюль Кунде Adrien33000

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.