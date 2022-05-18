Рим, 18 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Политическим партиям Италии доверяют лишь 19,7% граждан страны, таковы опубликованные 18 мая итоги опроса Lab210.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Среди «общественно-политических институтов» лидерами в рейтинге доверия стали формальный глава государства — президент страны (Серджо Маттарелла, 69,2%) и его реальный лидер — премьер-министр (Марио Драги, 56,7%).

Католической церкви доверяют 53,6% граждан, Евросоюзу — 40,8%, мэрам своих городов — 36,7% жителей.