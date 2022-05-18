Москва, 18 мая 2022, 22:17 — REGNUM Сапёры Вооруженных Сил и специалисты МЧС России разминировали в республиках Донбасса более 1,5 тыс. га, сообщает 18 мая Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Разминирование
Разминирование
Mil.ru

За сутки российские сапёры очистили от взрывоопасных предметов почти 66 га, 35 зданий и мост.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по разминированию местности и объектов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего проверено 1 537,3 га, в том числе за сутки — 65,6 га, 35 зданий (из них две больницы, две школы), один мост и 7,6 км дорог. Обнаружен и обезврежен 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 3 923», — сообщает Межведомственный штаб.

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