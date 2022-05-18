Москва, 18 мая, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Сапёры Вооруженных Сил и специалисты МЧС России разминировали в республиках Донбасса более 1,5 тыс. га, сообщает 18 мая Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Mil.ru Разминирование

За сутки российские сапёры очистили от взрывоопасных предметов почти 66 га, 35 зданий и мост.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по разминированию местности и объектов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего проверено 1 537,3 га, в том числе за сутки — 65,6 га, 35 зданий (из них две больницы, две школы), один мост и 7,6 км дорог. Обнаружен и обезврежен 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 3 923», — сообщает Межведомственный штаб.