Москва, , 22:07 — REGNUM Вооруженные формирования украинских нацистов повсеместно делают из больниц, жилых зданий, церквей, детских и школьных учреждений и важных гражданских объектов укрытия для живой силы и боевые позиции для тяжёлого вооружения, сообщает 18 мая Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

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В частности, в Краматорске укронацистами занята поликлиника № 2, из которой гражданские лица, включая больных, выкинули на улицу.

В Подольске Одесской области областная клиническая больница переоборудована в опорный пункт ВСУ с большим числом бронетехники и артиллерии.

«В Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната № 2 на улице Леси Украинки подразделениями ВСУ оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом, персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве «живого щита», — сообщает координационный штаб.

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