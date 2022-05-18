Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix дополнил актёрский состав третьего сезона сериала «Ведьмак». Об этом пишет портал GameMAG 18 мая.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

Так, в новом сезоне чародейку Кейру Мец сыграет София Ингар («Лето ракет»), а роль волшебницы Маргариты Ло-Антиль исполнит Рошель Роуз («Смерть в раю»). Отмечается, что обе актрисы уже участвуют в съёмочном процессе, однако создатели проекта пока что официально не подтвердили их роли.

Напомним, что премьера третьего сезона «Ведьмака» намечена на 2023 год. Также в декабре 2022 года состоится релиз приквела сериала под названием «Ведьмак: Происхождение».

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