Бухарест, 18 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В столице Румынии начала свою работу крупнейшая в Восточной Европе выставка современных вооружений Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) — 2022. Об этом 18 мая сообщает бухарестская информационная служба HotNews. Она продлится до 20 мая.

Вертолет Black Hawk

Согласно официальной информации, в рамках мероприятия свои новейшие продукты и услуги представляют более 390 компаний мировой оборонной, авиационной и охранной промышленности из 33 стран.

Румынские ВВС продемонстрировали вертолеты Puma в последних модификациях, а ПВО страны — ракетную установку Hawk. В американском павильоне размещены бронеавтомобиль Oshkosh JLTV 4×4, многоцелевой вертолет Black Hawk и транспортный самолет C-130J Hercules.