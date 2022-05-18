Севилья, Испания, 18 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» франкфуртский «Айнхтрахт» в матче финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 встретится с «Рейнджерс» из Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Бригада арбитров (Словения): Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Пол ван Букел.

Стартовые составы команд:

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Альмами Туре, Тура, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада, Себастиан Роде, Йеспер Линдстрем, Ансгар Кнауфф, Рафаэль Борре.

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Калвин Басси, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Джон Лундсрам, Райан Джек, Глен Камара, Райан Кент, Джо Арибо, Скотт Райт.