Минск, 18 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Социолог Андрей Вардомацкий, возглавляющий «Белорусскую аналитическую лабораторию», в эфире ютьюб-канала «Жизнь-малина» заявил, что рейтинг действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко — 20%.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Вардомацкого, «Саша 3%» — это медийно сформировавшийся мем, который появился вследствие отсутствия транспарентных социологических данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в период протестов 2020 года в Белоруссии оппоненты власти утверждали, что реальный рейтинг действующего президента Александра Лукашенко составляет 3%.