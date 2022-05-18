Москва, 18 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Украинские силовики и спецслужбы готовят провокацию с массовым расстрелом мирных жителей, сообщает 18 мая Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом российским военным рассказали пленные боевики ВСУ.

Провокация готовится в посёлке Константиновка Донецкой Народной Республики

«Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото- и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными силами России», — сообщает Межведомственный координационный штаб.