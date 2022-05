Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Семикратная обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт анонсировала альбом The storm before the calm, свой первый медитативный альбом, написанный в соавторстве с Дейвом Харрингтоном из Darkside, и представила первую композицию из альбома под названием Safety-empath in paradise. Об этом 18 мая певица рассказала в своих социальных сетях

Аланис Мориссетт на обложке нового сингла NME

Safety-empath in paradise — один из 11 медитативных треков на будущем альбоме Мориссетт, который следует за ее мартовским синглом Olive Branch.

The storm before the calm последует за альбомом 2020 года Such Pretty Forks in the Road.

