Вашингтон, 18 мая, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Вслед за публикацией совместного трека Cooped Up американские рэперы Post Malone (Остин Ричард Пост) и Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший) опубликовали одноимённый видеоклип. Об этом пишет издание Complex 18 мая.

Кадр из клипа Cooped Up Post Malone и Roddy Ricch

В ролике артисты прогуливаются по загадочной квартире без стен и потолка, исполняя строчки о «жизни на грани». Режиссёром работы выступил Андре Бато, ранее сотрудничавший с Future (Нейведиус Деман Уилберн) и другими известными музыкантами.

Напомним, что 3 июня 2022 года состоится премьера нового альбома Post Malone под названием Twelve Carat Toothache. Одним из приглашённых гостей на релизе станет Roddy Ricch.