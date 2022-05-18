Арсен Шаяхметов, 18 мая 2022, 22:22 — REGNUM Выступая на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 12 мая, президент Владимир Путин заявил о том, что для поддержания нормального функционирования экономики необходимо поддержать потребительский спрос, а также увеличить возможности бизнеса и регионов страны. С самого начала специальной военной операции (СВО) и последовавшей за этим волны западных санкций против российской экономики власть стремится реализовать меры, направленные на поддержку предпринимательства, понимая, что без этого наладить эффективное функционирование социально-экономической системы в столь сложных условиях будет невозможно. Однако эксперты отмечают, что результативность мер поддержки пока далека от идеала.
Помощь есть, но её недостаточно
Государственная помощь предпринимателям в основном предполагает снижение давления контролирующих органов и различные варианты субсидирования. Например, мораторий на проверки впервые введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного. Это касается как плановых, так и внеплановых проверок. По сравнению с прошлым годом общее число контролирующих мероприятий сократилось, со слов министра экономического развития Максима Решетникова, в шесть раз. По программе инвестиционного кредитования, запущенной совместно Центробанком и Корпорацией малого и среднего бизнеса, за два месяца предпринимателям было выдано 66 млрд рублей. Это треть от запланированного годового объёма. Заметным решением также стала выдача поручительства бизнесменам со стороны Внешэкономбанка. Фактически государство сейчас берёт на себя 50% любого кредитного риска по кредитованию системообразующих компаний. Тем не менее эксперты отмечают, что имеющиеся программы помощи требуют своего совершенствования.
Так, руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus. рress Роман Коломойцев отмечает, что сегодня проявились многие нерешенные проблемы бизнеса прежних лет. Именно поэтому «государству теперь приходится не только поддерживать на плаву наш малый и средний бизнес, но и параллельно исправлять, корректировать ошибки многолетней недальновидной экономической политики, подсадившей отечественного производителя на импортную иглу».
По мнению эксперта, российский бизнес, полностью не восстановившийся после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, вступил в новый кризис, связанный с СВО и последовавшими санкциями. Что потребовало от правительства более масштабных мер поддержки, чем предпринятые в 2020 и 2021 годах.
Ссылаясь на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Роман Коломойцев отмечает, что воспользоваться предложенными мерами смогли лишь 38,5% компаний, а 31% участников пытались получить поддержку во время пандемии, но не смогли.
Политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская отмечает неравномерность оказанных мер поддержки разным отраслям.
Регионы ориентируются на импортозамещение
Наряду с федеральным центром свои меры поддержки бизнеса стараются предложить и российские регионы, разумеется, исходя из имеющихся возможностей, которые у них не одинаковы. Так, в Москве планируется строительство нового технопарка с распределительным центром. Площадь территории строительства составит более 14 гектаров. По мнению московских властей, благодаря этому в столице появится более тысячи новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект оценивается в 13 млрд рублей, а ожидаемые налоговые поступления от технопарка в бюджет Москвы должны составить около 3,3 млрд рублей. Технопарк будет включать в себя единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, которые исследуют перспективы производства новых инновационных лекарственных препаратов.
Крупный пакет мер поддержки бизнеса разработан в Башкирии. В него вошли 143 меры, из которых 56 организационного характера и 77 — финансового. Последние предполагают прямую финансовую поддержку в размере 53,3 млрд рублей. Самый большой объём мер поддержки, свыше 30 млрд рублей, будет направлен в жилищно-строительную сферу, 26 млрд рублей — на развитие коммунальной инфраструктуры. Также правительство республики планирует выделить 3 млрд рублей на поддержку промышленного сектора и системообразующих предприятий. 1 млрд пойдёт на развитие малого бизнеса, а 830 млн рублей — на становление туристической отрасли. Правительство республики стремилось к тому, чтобы разработанные им меры являлись логичным и комплексным дополнением тех мер, которые уже приняты федеральной властью.
Девять дополнительных мер поддержки были недавно анонсированы и правительством Краснодарского края. В числе новых мер поддержки оказалось предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципалитетов по прокладке и реконструкции автомобильных дорог. На это будет выделено около 500 млн рублей. Кроме того, план, принятый правительством края, предполагает субсидии на возмещение затрат по оплате процентов инвестиционных кредитов. Так, юридические лица, заключившие кредитные договоры даже в рамках льготного кредитования, смогут получить субсидию в течение трех лет.
Тем не менее, по мнению Романа Коломойцева, «многие предложенные правительством меры не решают системных проблем, которые усугубляются в нынешний момент в основном по причине волокиты и некомпетентности чиновничества, особенно в регионах, не привыкших к ответственным самостоятельным решениям».
Таким образом, большинство регионов принимают собственные меры поддержки бизнеса, реализуют проекты, которые должны содействовать развитию предпринимательства. Конечно, регионам с устойчивой экономикой, таким как Москва, Краснодарский край или Башкирия, сделать это несколько проще. Субъектам со скромными финансовыми возможностями, вероятно, опять придётся рассчитывать лишь на помощь федерального центра.