Берлин, 18 мая 2022, 21:40 — REGNUM Теме борьбы с эпидемиями будет посвящена встреча в Берлине министров здравоохранения стран G7, запланированная на 19–20 мая, сообщает 18 мая.
Как сказал германский министр здравоохранения Карл Лаутербах, вопрос возможных будущих пандемий очень важен, их нужно вовремя распознавать и останавливать.
Также участники саммита обсудят порождаемые климатическими изменениями проблемы со здоровьем. Будет обсуждаться и весьма актуальная проблема устойчивости к антибиотикам.
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