Берлин, 18 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Теме борьбы с эпидемиями будет посвящена встреча в Берлине министров здравоохранения стран G7, запланированная на 19–20 мая, сообщает 18 мая.

Карл Лаутербах

Как сказал германский министр здравоохранения Карл Лаутербах, вопрос возможных будущих пандемий очень важен, их нужно вовремя распознавать и останавливать.

Также участники саммита обсудят порождаемые климатическими изменениями проблемы со здоровьем. Будет обсуждаться и весьма актуальная проблема устойчивости к антибиотикам.