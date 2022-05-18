Загреб, , 21:36 — REGNUM Хорватский президент Зоран Миланович заявил о своём желании передать инструкции постпреду Хорватии при НАТО Марио Нобило с указанием проголосовать против принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Хорватия

Об этом он заявил 18 мая на пресс-конференции.

По его словам, Финляндию и Швецию нельзя принять в НАТО, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

«Что мне тогда остаётся, написать инструкцию хорватскому послу, поставить его в неловкое положение», — заявил Миланович.

При этом он призвал всех парламентариев выступить против ратификации соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

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