Нашвилл, США, , 21:36 — REGNUM Американская инди-рок-исполнительница Soccer Mommy (София Эллисон) представила новую композицию Bones в качестве третьего превью своего предстоящего альбома Sometimes, Forever. Об этом 18 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Песня Bones вышла после предыдущих синглом Unholy Affliction и Shotgun и сопровождается видеоклипом, снятым Алексом Россом Перри.

Новая песня была изначально написана для романтического фильма, но Soccer Mommy решила оставить песню для своего альбома Sometimes, Forever. Эллисон объясняла свое решение: «Bones — это песня о борьбе с теми частями себя, которые вам не нравятся в отношениях. Она о желании стать лучше для кого-то и о чувстве, что ты стоишь на своем пути».

