Нашвилл, США, 18 мая 2022, 21:36 — REGNUM Американская инди-рок-исполнительница Soccer Mommy (София Эллисон) представила новую композицию Bones в качестве третьего превью своего предстоящего альбома Sometimes, Forever. Об этом 18 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.
Песня Bones вышла после предыдущих синглом Unholy Affliction и Shotgun и сопровождается видеоклипом, снятым Алексом Россом Перри.
Новая песня была изначально написана для романтического фильма, но Soccer Mommy решила оставить песню для своего альбома Sometimes, Forever. Эллисон объясняла свое решение: «Bones — это песня о борьбе с теми частями себя, которые вам не нравятся в отношениях. Она о желании стать лучше для кого-то и о чувстве, что ты стоишь на своем пути».
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